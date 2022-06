Guerre de Corée : deux vétérans sud-coréens nommés au grade de chevalier de la Légion d'honneur

Photo : YONHAP News

Deux sud-Coréens vont recevoir l’insigne de chevalier de la Légion d’honneur, soit la plus prestigieuse des décorations en France. Il s’agit de Park Dong-ha et Park Mun-joon, âgés respectivement de 94 et 91 ans, qui ont combattu au sien de la troupe française pendant la guerre de Corée (1950-1953).L’ambassade de France à Séoul a annoncé hier cette nouvelle. Lors d’une cérémonie officielle prévue lundi prochain, l’ambassadeur Philippe Lefort remettra cette croix honorifique aux deux vétérans.Engagés comme volontaires le 30 décembre 1950, Park Dong-ha a servi en tant que sergent et Park Mun-joon en tant que caporal durant quatre ans et quatre mois dans l’armée active. Ils ont rejoint le bataillon français le 11 février 1951, juste avant la bataille de Chipyong-ni. Ils ont passé plus de deux ans aux côtés de leurs frères d’armes français.Selon l’ambassade de France, Chipyong-ni est une bataille qui a marqué les esprits lors de la guerre de la fratricide, car c’est là que l’offensive chinoise s’est brisée, consacrant le succès d’une tactique mais aussi celui de l’esprit de bravoure et de ténacité au combat qui forgea la légende du bataillon français. Les Français ont été par ailleurs les premiers à intégrer des Coréens comme combattants, considérés comme leurs égaux, une réussite qui a inspiré d’autres unités.En mars 2021, à l’occasion du 70e anniversaire de la bataille de Chipyong-ni, l’Hexagone a déjà remis la Médaille militaire, la plus haute décoration décernée aux militaires hors officiers, aux deux hommes. Ainsi, les deux Park sont devenus éligibles pour la nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur selon l’explication de l’ambassade.Pendant la guerre de Corée, la France a envoyé 3 421 soldats de l’armée de terre et de la marine pour défendre la paix et la démocratie. Parmi eux, 262 sont tombés au champ d’honneur, sept ont été portés disparus et 1 800 blessés.