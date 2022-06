COVID-19 : le recul continue, mais à un rythme moins soutenu

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 7 497 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés. Soit 1 500 infections de moins qu’hier. Le nombre des patients admis en soins intensifs s’est établi à 58 et 14 décès supplémentaires sont à déplorer. Bref, la décrue de l’épidémie se poursuit, mais à un rythme ralenti.Quant au patient atteint de la variole du singe, un sud-Coréen revenu d’Allemagne, il est toujours pris en charge par un centre médical à Incheon. Lors de son retour dans le pays, mardi, il a commencé à présenter les symptômes de la maladie : une légère fièvre accompagnée de maux de gorge et d’une éruption cutanée. En ce moment, il se porte relativement bien.D’après les autorités de santé, personne n’a été en contact étroit avec lui. Mais l’état de santé de huit passagers, assis proches du malade dans l’avion, sera surveillé de près, une ou deux fois par jour, pendant les trois prochaines semaines.A noter aussi qu’après la confirmation du premier cas d’infection, l’alerte des maladies contagieuses a été relevée d’un cran à son deuxième niveau sur une échelle de quatre. Il a également été décidé d’appliquer des mesures de vigilance renforcées aux arrivants des pays les plus touchés par le virus, dont le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne. Il s’agit de baisser à 37,3°C, soit 0,2°C de moins qu’actuellement, le critère de la température corporelle pour le contrôle sanitaire.Les autorités compétentes se veulent cependant rassurantes, expliquant que le risque de contagion est très faible et que la situation ne devrait pas susciter d'inquiétude excessive. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime de 3 à 6 % le taux de létalité.