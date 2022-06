Le won à son plus bas depuis 13 ans par rapport au dollar américain

Photo : YONHAP News

La monnaie sud-coréenne continue de s’affaiblir face à la devise américaine. A l’ouverture du marché des changes, un dollar valait 1 299 wons pour franchir dix minutes plus tard le seuil des 1 300 wons, et ce pour la première fois en 13 ans. Il a même atteint brièvement 1 302,80 wons. A la clôture des transactions, le won a baissé face au dollar et à l’euro. Le premier s’achète 1 301,80 wons (+4,5 wons) et le second 1 375,09 wons (+12,08 wons).Explication à cette envolée du billet vert : la préférence pour un actif sûr, d’autant qu’aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell a admis qu'une récession était « certainement une possibilité », lors d’une audition hier devant le Sénat. Il a alors invoqué la lutte engagée par son institution contre l’inflation.Face à une telle situation, le vice-Premier ministre à l’économie s’est engagé à faire des efforts, si nécessaire, pour stabiliser le marché. Lors d’une réunion d’urgence des ministres concernés, Choo Kyung-ho a précisé que l’exécutif ferait en sorte d’assouplir le déséquilibre de la demande et de l’offre.Mauvaise nouvelle aussi du côté de la place boursière. Ses deux indices, le Kospi et le Kosdaq ont chuté respectivement de 1,22 et 4,36 %. Le premier termine la séance à 2 314,32 points, tandis que le second à 714,38 points.Les investisseurs étrangers et institutionnels ont massivement revendu les actions qu’ils avaient possédées.