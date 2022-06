Météo : alerte de fortes pluies émise pour la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

La saison des pluies a atteint la moitié nord du territoire. Un déluge s’est abattu à l’intérieur des terres et sur la zone métropolitaine, où se trouve Séoul. En début d’après-midi, de violentes et longues averses ont éclaté durant plusieurs heures. Jusqu’à aujourd’hui, seule l’île méridionale de Jeju avait connu un tel épisode de pluies torrentielles.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis une alerte de fortes pluies dans la région de la capitale, la partie ouest de la province de Gangwon et celle de Chungcheong du Sud.En effet, jusqu'à 150mm de précipitations sont attendus sur l'île de Jeju et la province du Jeolla du Sud jusqu'à vendredi, tandis que les trois zones précédemment citées devraient observer jusqu'à 120mm.Le soleil n’était donc pas au rendez-vous aujourd’hui, entraînant une légère baisse des températures. Même si dès ce matin, le mercure était déjà assez élevé, compris entre 21 et 24°C, il n’a pas été à la hauteur de ces derniers jours dans l'après-midi. Séoul et Jeju, toutes deux sous la pluie, n’ont culminé qu’à 26°C, de même pour Busan, alors que Daejeon a perdu 6°C par rapport à la veille et pointe à 29°C. Seules trois villes ont dépassé les 30°C, à savoir Gangneung, Andong et Daegu.