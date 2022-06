La Corée du Sud concrétise son projet d’ouvrir une mission auprès de l’Otan

Photo : YONHAP News

Séoul envisage d’ouvrir une mission officielle auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à Bruxelles, qui aura pour rôle de renforcer la coopération sécuritaire avec l’Europe. Cette annonce a été faite mercredi par son Bureau présidentiel.Et hier, le ministère des Affaires étrangères a affirmé avoir entamé les procédures nécessaires. En répondant aux questions des journalistes, un de ses responsables a précisé que les concertations sur les détails étaient en cours avec les autres ministères compétents. Il s’agit d’amender notamment la législation concernée ou encore de décider de la structure organisationnelle et du personnel de la future représentation.Pour le moment, on sait que l’ambassadeur en Belgique dirigera la délégation sud-coréenne, comme il représente actuellement son pays à l’Union européenne, dont le siège se trouve également à Bruxelles.La Corée du Sud est l’un des quatre Etats partenaires de l’Alliance atlantique pour l’Asie-Pacifique, avec le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces trois nations ont déjà ouvert leur mission à l’Otan.Pour rappel, le président Yoon Suk-yeol prendra part au sommet de l’organisation, qui se tiendra la semaine prochaine à Madrid. Il est le premier chef de l’Etat sud-coréen à y participer.