Heures supplémentaires : le projet de réforme du gouvernement se dévoile

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Emploi et du Travail a donné hier un briefing sur les grandes lignes de la réforme du marché du travail. Selon Lee Jeong-sik, le gouvernement examinera notamment de donner la possibilité de mensualiser la gestion des heures supplémentaires via un accord entre l’employeur et ses travailleurs.Actuellement, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent hebdomadaire de 12 heures. La nouvelle initiative consiste à mensualiser le plafond qui reviendra à 52 heures pour un mois de 30 jours.Avec un tel dispositif, il sera alors possible d’aménager avec souplesse le temps de travail, par exemple en répartissant 20 heures supplémentaires pendant la première semaine, 20 heures pour la deuxième et enfin 12 heures pour la troisième.Le ministre a souligné que la Corée du Sud est le seul des pays avancés à opter pour le contingent hebdomadaire des heures supplémentaires, alors que les autres respectent en principe le droit de choisir selon l’accord social.Dans la foulée, Lee a annoncé une autre mesure de flexibilité. Il s’agit de mettre en place le système de compte épargne-temps qui permettra d’effectuer des heures supplémentaires pendant une période de travail très chargée et de les garder pour utiliser plus tard comme des congés, lorsque l’activité est moindre. Reste à définir les modalités de gestion.Comme on pouvait s’y attendre, le salariat a fustigé ces initiatives de l’administration de Yoon Suk-yeol qui devraient aggraver les conditions de travail caractérisées par des jours de travail à rallonge et à bas salaire. Par contre, le patronat les a appréciées en ce qu’elles pourraient permettre aux entreprises de surmonter la crise et de créer des emplois.