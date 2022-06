Otan : vif échange Washington-Pékin sur la présence de Séoul au sommet de Madrid

Photo : YONHAP News

Nouvelle passe d’armes entre Washington et Pékin. Elle concerne cette fois la présence des dirigeants des quatre pays partenaires de l’Otan pour la région Asie-Pacifique au prochain sommet de l’organisation, prévu les 29 et 30 juin à Madrid. Ces quatre nations sont la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.La Chine exprime son opposition à leur participation, les Etats-Unis répliquent qu’elle ne dispose pas de droit de veto.Lors d’un briefing hier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que géographiquement, l’Asie-Pacifique ne faisait pas partie de l’Atlantique Nord. Wang Wenbin a ajouté que « les Etats de cette zone et leurs peuples étaient fermement opposés à tout acte et à toute parole visant à inciter à la division et à la confrontation via un bloc militaire ».La réaction des USA ne s’est pas fait attendre. Interrogé, lors d’un point de presse, sur l’objection de l’empire du Milieu notamment à la présence de Séoul, John Kirby a martelé que Pékin n’avait pas le droit d’y intervenir. Et d’évoquer le fait que l’Otan est une alliance sécuritaire des pays riverains de l’océan Atlantique.Ancien porte-parole du Pentagone, Kirby est maintenant coordinateur des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.