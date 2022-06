La dessinatrice Baek Hee-na primée aux Boston Globe-Horn Book Awards

Photo : YONHAP News

L’auteure-illustratrice sud-coréenne Baek Hee-na a remporté le prix d’honneur dans la catégorie album au Boston Globe–Horn Book Awards avec son livre « Le Sorbet de lune » publié en 2012 et traduit par le titre anglais « Moon Pops ». C’est ce qu’a annoncé mercredi le Boston Globe Media. Elle est la première auteure qui décroche ce prix avec un livre dont le droit d’auteur appartient à la Corée du Sud.Baek s’est vu attribuer cette distinction seulement deux ans après avoir obtenu le prix commémoratif Astrid Lindgren 2020, l’une des récompenses les plus prestigieuses du domaine et souvent surnommée « prix Nobel de la littérature de jeunesse ».Parmi les compatriotes de Baek, Lee Suzy a décroché le prix d’honneur avec « Ouvre ce petit livre » lors du même événement. Petite subtilité : le livre a été écrit par l’Américaine Jesse Klausmeier, dont Lee a réalisé les illustrations.« Le Sorbet de lune » est le deuxième album que Baek a rédigé et dessiné. Il raconte une histoire féérique. Une nuit d’été très chaude, la Lune se met à fondre et une grand-mère récupère le liquide pour le transformer en sorbet pour rafraîchir ses voisins souffrant de la canicule. Mais les deux lapins blancs viennent se plaindre de la disparition de la Lune, leur lieu d’habitation. La dame fait alors pousser une fleur de Lune avec les restes de ce liquide, qui éclaira le ciel à la place de cet astre.Le Boston Globe–Horn Book Awards, crée en 1967 et attribué annuellement, reconnaît l'excellence en littérature pour enfants et jeunes adultes. Il est l’un des plus prestigieux prix dans ce genre littéraire.Baek Hee-na, née en 1971, a étudié les sciences de l’éducation à Seoul puis l’animation au California Institut of the Arts (CalArts) aux Etats-Unis. Elle a été élue illustratrice de l’année à la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne en 2005 avec son album intitulé « Les petits pains au nuage ». Elle est auteure-illustratrice de nombreux livres en coréen pour enfants dont « Chat chelou » et « Le fil rose », disponibles également en français.