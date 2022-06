Nouvelle demande de l’audition parlementaire pour trois nominations de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Cela fait presque un mois que Yoon Suk-yeol a proposé Park Soon-ae, Kim Seung-hee et Kim Seung-kyum respectivement à la tête du ministère de l’Education, de celui de la Santé et du Bien-être social et de l’état-major interarmées (JCS). Et l’Assemblée nationale doit les interroger pour confirmer leur nomination.Or, le Parlement n’est même pas parvenu à composer les commissions dédiées. En cause : le bras de fer autour du poste très convoité de président de la commission de la législation et des affaires juridiques.Selon la loi concernée, le Parlement doit disposer d’un premier délai de 20 jours au maximum pour se prononcer, après avoir reçu la demande de l’audition du président de la République. Or, cette échéance a déjà expiré. Yoon a alors renouvelé hier sa requête. L’Assemblée a cette fois jusqu’au 29 juin pour adopter un rapport sur les résultats de ses audiences.Le cas échéant, le chef de l’Etat a le droit de nommer officiellement ses candidats, dès le lendemain. Pourtant, ce sera pour début juillet, de retour de Madrid, où le président doit prendre part au sommet de l’Otan, les 29 et 30 juin.