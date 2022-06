La NDAA pour 2023 fait état du maintien des GIs en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, les commissions des forces armées des deux chambres du Congrès ont achevé l’examen de la fameuse loi d'autorisation de la Défense nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2023.Une de ses clauses concerne la présence militaire américaine dans le sud de la péninsule. Or, pour l’année prochaine encore, elle fait état des effectifs de 28 500, le niveau identique à celui de cette année.Le texte mentionne la nécessité de dissuader les attaques contre les USA et leurs alliés. Il est aussi consacré au 70e anniversaire du traité de défense mutuelle Séoul-Washington, signé en 1953. L’alliance bilatérale y est qualifiée de pivot pour la paix et la sécurité dans la région Asie-Pacifique, fondée sur le sacrifice partagé par les deux pays.La loi exige aussi du secrétaire à la Défense qu’il présente à la commission des forces armées de la chambre basse son plan de défense de la Corée du Sud à long terme, et ce avant le 1er mars 2023.La NDAA doit encore être débattue en séance plénière par la Chambre des représentants et le Sénat, avant que ces derniers la votent. Le président Joe Biden doit ensuite la signer.