COVID-19 : le nombre quotidien d’infections toujours en décrue

Ces dernières 24 heures, 7 227 nouveaux cas de COVID-19, dont 111 importés, ont été recensés, dans un contexte de baisse générale des contaminations en Corée du Sud. A noter, en revanche, qu'il s'agit du plus grand nombre de cas importés depuis février.La quantité d'infections quotidiennes a diminué de 270 par rapport à hier, mais a augmenté de 32 comparé à la semaine dernière, laissant penser à un possible ralentissement de la décrue. Celle de patients admis en soins intensifs s’est élevée à 52, une baisse de six malades en un jour. Ce chiffre reste dans la cinquantaine pour la deuxième journée d’affilée.Dix décès supplémentaires sont également à déplorer, portant le total de victimes du coronavirus au pays du Matin clair à 24 498. Le taux de létalité reste identique, à 0,13 %.Malgré cette tendance à la baisse, les autorités sanitaires restent prudentes sur l'atténuation supplémentaire des restrictions. Pour elles, un nouvel assouplissement pourrait provoquer une autre résurgence du virus.Par ailleurs, la subvention pour les congés payés sera également réduite. Elle concernera seulement les petites entreprises qui comptent moins de 30 employés.