Météo : le « jangma » redescend vers le sud

Le front stationnaire qui déclenche la saison des pluies, « jangma » en coréen, est monté hier jusqu’au centre de la péninsule, soit une première cette année. Aujourd’hui, il est revenu aux environs de l’île méridionale de Jeju où l’alerte aux orages a été lancée avec des précipitations de 30mm par heure.Ce week-end, le « jangma » se focalisera donc sur Jeju où des averses torrentielles devraient tomber, jusqu’à 120 mm du 26 au 30 juin.Dans les provinces de Jeolla du Sud et de Gyeongsang du Sud, les zones côtières devraient observer des pluies sporadiques et intermittentes entre 5 et 20mm.La plupart des autres régions ont de fortes chances d’avoir un répit de la mousson. Mais elles risquent de connaître une vague de chaleur avec des températures supérieures à 30°C. Selon Météo-Corée, le mercure montera jusqu’à 33°C à Daegu, au centre de la province de Gyeongsang du Nord, ainsi que sur la côte est, comme à Pohang et à Gangneung. A noter que l’alerte canicule y a été émise.A cause de l'instabilité atmosphérique, des averses orageuses sont attendues dans le centre du territoire comme la province de Chungcheong ce samedi et aussi dans la région métropolitaine de Séoul ce dimanche.Le front de « jangma » devrait remonter vers le nord en début de semaine prochaine.