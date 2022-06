Heures supplémentaires : Yoon Suk-yeol souligne que le gouvernement n’a pas dit son dernier mot

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenté aujourd'hui de rectifier le tir concernant le projet de réforme du marché du travail.Pour rappel, le ministre de l’Emploi et du Travail en a présenté hier les grandes lignes lors d’un briefing. Parmi les mesures phares, Lee Jeong-sik a annoncé la nouvelle initiative consistant à mensualiser le plafond des heures supplémentaires, qui reviendra à 52 heures pour un mois de 30 jours, alors qu’elles sont actuellement accomplies dans la limite du contingent hebdomadaire de 12 heures.Cette mesure a provoqué un tollé général chez les syndicats. Selon ces derniers, elle irait à l’encontre de la durée légale de travail hebdomadaire.Interrogé à ce sujet par des journalistes, le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol a déclaré que le ministère ne lui en a pas rendu compte hier et a précisé que l’annonce n’était pas encore la position officielle de son gouvernement. Et d’ajouter qu’il avait ordonné simplement à ses équipes d’examiner la flexibilité du marché du travail et de demander l’opinion des experts pour cela.En effet, le ministère de l’Emploi et du Travail prévoit de créer un « comité d’étude du marché du travail pour l’avenir » composé de spécialistes en la matière et chargé de mener les discussions pendant quatre mois.Certains critiquent une telle cacophonie entre le ministre et le président.