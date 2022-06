Photo : YONHAP News

Dans un contexte difficile, la Bourse de Séoul a eu aujourd'hui une période de répit. En effet, ces deux indices ont fortement augmenté. Le Kospi, celui de référence, engrange 2,26 % et clôture à 2 366,60 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, fait un bond de 5,03 % et termine la séance à 750,30 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 367,91 wons (-7,18 wons) et le dollar américain 1 298,20 wons (-3,60 wons).A noter que la valeur d'un dollar est repassée sous les 1 300 wons, seulement un jour après que ce cap symbolique ait été franchi.