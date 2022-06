Otan : le président Yoon s’envole aujourd’hui pour Madrid

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol se rend aujourd’hui à Madrid. La capitale espagnole accueille les 29 et 30 juin, mercredi et jeudi donc, le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan). La Corée du Sud n'en fait pas partie, mais a été invitée en tant que pays partenaire, aux côtés du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et Yoon devient le premier chef de l’Etat sud-coréen à y participer.Notons que ce voyage en Espagne marquera également ses débuts sur la scène diplomatique internationale, après sa prise de fonction le 10 mai. Il a alors consacré toute la journée du dimanche à la préparation de son déplacement.En marge du rassemblement de l'Otan, le numéro un sud-coréen assistera mercredi au sommet Séoul-Washington-Tokyo. C’est la première fois que les leaders des trois nations se retrouvent depuis septembre 2017. Au menu de leurs discussions : comment faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang bien sûr mais aussi comment collaborer davantage dans la région indopacifique. En revanche, la rencontre entre le président sud-coréen et le Premier ministre japonais semble tombée à l’eau.Sur place, Yoon Suk-yeol prévoit aussi de tenir une série de réunions bilatérales avec les dirigeants du Canada, de la Pologne, des Pays-Bas, du Danemark ou encore de la République tchèque afin de discuter des moyens d'élargir la coopération économique.Il sera accompagné de son épouse. Kim Keon-hee assistera à plusieurs événements réservés aux conjoints des présidents et chefs de gouvernement. Avec son mari, elle participera également à un dîner avec les expatriés sud-coréens en Espagne.