Bourse : le Kospi et le Kosdaq connaissent la chute la plus importante au monde

Ce mois-ci, le Kospi et le Kosdaq ont enregistré la chute la plus brutale parmi les 40 principales bourses mondiales. Le premier, l’indice de référence du marché sud-coréen, a baissé, au 24 juin, de 11,89 % par rapport à la fin du mois dernier pour atteindre 2 366,60. Quant au second, l’indice des valeurs technologiques, il a dégringolé de 16,01 % avec 750,30. Le niveau de leur régression est plus important que l’indice suédois OMX Stockholm 30, le brésilien Bovespa ou encore l’australien ATX.La Bourse de Séoul a reculé encore plus que celle de l’Argentine qui a connu une flambée des prix de 60,7 % en mai en glissement annuel. Ce pays d'Amérique du Sud a récemment élevé son taux directeur de trois points à 52 %.La déconvenue du marché sud-coréen est encore plus marquée au regard des autres pays asiatiques. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen en Chine ont augmenté respectivement de 5,13 et de 9,25 %. L’indice de Tokyo, le Nikkei 225, a diminué seulement de 2,89 %.La Bourse russe a pour sa part enregistré la hausse la plus importante avec 17,12 %.