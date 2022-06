Photo : YONHAP News

Pour la première fois pour un mois de juin, Séoul a connu, entre dimanche et lundi, une nuit tropicale. La Corée du Sud qualifie de « tropicales » des nuits lorsque la température ne descend pas en dessous de 25°C. Selon Météo-Corée, le mercure dans la capitale a atteint à 4h54 du matin 25,4 °C.Ce record intervient un jour seulement après en avoir atteint un autre pour la première fois en 25 ans, à savoir la plus haute température minimale au matin, à 24,8 degrés.D'autres villes du pays, à savoir Daejeon, Suwon et Gangneung, ont également enregistré des valeurs matinales jamais aussi élevées.