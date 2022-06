Salaire minimum 2023 : J-2 avant la décision finale

Photo : YONHAP News

Il reste seulement deux jours avant de déterminer le salaire minimum pour l’année prochaine. La Commission nationale dédiée a jusqu’à présent pris deux décisions : fixer le revenu horaire et ne pas différencier la somme en fonction du secteur de travail. Le second a été contesté par les représentants des employeurs, mais ils ont recueilli moins de voix.Le dernier enjeu à régler est le montant du smic. Les syndicats réclament une revalorisation de 18 %, à savoir 10 890 wons de l’heure ou 7,9 euros. Les patronats, de leur côté, espèrent le gel du niveau actuel de 9 160 wons, soit 6,7 euros.Les deux parties appuient toutes leurs allocutions sur la flambée des prix. La Fédération des syndicats coréens trouve que la hausse du salaire minimal est indispensable pour protéger la vie des classes défavorisées. En revanche, selon la Fédération coréenne des entreprises, sur fond de la progression du taux d’intérêt et du taux de change, la production, l’investissement et la consommation reculent ensemble.La commission avait prévu six séances plénières ce mois-ci et il en reste désormais deux. Si elle n’arrive pas à trouver un terrain d’entente, les experts gouvernementaux peuvent imposer un compromis approximatif.A titre de comparaison : le taux d’accroissement du smic sud-coréen de ces deux dernières décennies est 2,6 fois plus élevé que celui des pays du G5, à savoir les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume Uni et la France. C’est ce que nous apprend un rapport de l'Institut coréen de recherche économique (Keri) publié hier.D’après l’étude, le salaire annuel d’un ouvrier sud-coréen a grimpé de 43,5 % entre 2000 et 2020 pour atteindre 41 960 dollars, alors que les cinq puissances économiques ont affiché une hausse de 16,5 % avec 50 876 dollars.Le Keri a indiqué que la hausse de la productivité de travail ne parvenait pas à suivre le rythme de l’alourdissement du coût de la main d’œuvre.