Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité : un organisme chargé du contrôle sur la police verra le jour sous son égide

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité va accélérer la fondation d’un organisme en charge des tâches policières sous sa tutelle. Son ministre Lee Sang-min a déclaré ce matin que ce projet était nécessaire pour avoir le commandement sur les forces de l’ordre, son droit stipulé par la loi. Il a tout de même relativisé que la Police nationale ne sera pas absorbée, mais sera juste sous sa supervision.A propos de l’inquiétude sur le contrôle excessif, le haut fonctionnaire a souligné que la législation interdisait le ministre d’intervenir dans les enquêtes individuelles. Il s’attend à ce que cette initiative remette de l’ordre dans l’opération de la Police et mette fin à la coutume de privilégier par exemple les diplômés de l’Ecole nationale de Police dans la promotion.Le règlement sur la gestion de ce nouveau groupe sera élaboré à un niveau similaire à celui des autres services gouvernementaux. Par ailleurs, le ministère prévoit de former une commission chargée du développement du système policier. Celui-ci discutera notamment de l’installation du comité de la recommandation des candidats aux postes de haut grade, l’amélioration de l’inspection et de la sanction ainsi que de l’augmentation du personnel de l’enquête.Le plan final du projet sera dévoilé le 15 juillet au plus tard, après la consultation avec les établissements responsables.