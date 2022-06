Jangma : des pluies de mousson régulières attendues dans les régions centrales

Photo : YONHAP News

Le jangma est là. Alors que la basse pression développée à l'intérieur de la Chine attire le front stationnaire, des nuages de pluie se sont déplacés jusqu’en Corée du Nord. Un vent humide du sud-ouest souffle entre cette dépression et l'anticyclone du Pacifique Nord, ce qui a formé depuis l'aube des cumulonimbus au sud du 38e parallèle. Ainsi, des averses sporadiques tomberont jusqu’à demain sur le territoire.A partir de mercredi, le front stationnaire qui est remonté jusqu'au Nord redescendra, et entraînera de fortes précipitations principalement dans les régions centrales. Elles sont prévues jusqu'au lendemain. Jusqu’à 250mm sont attendus dans la zone métropolitaine alors que 50 à 150mm sont annoncés à l'intérieur de la province de Gangwon et dans celle de Chungcheong. Dans les environs du mont Jiri, elles seront supérieures à 100mm. Des averses torrentielles de 30 à 50mm par heure éclateront dans certaines régions.De plus, des vents forts, des orages voire de la grêle sont envisagés à certains endroits.Selon Météo-Corée, des nuages menaçants perdureront dans la région centrale jusqu'à vendredi laissant échapper énormément de pluie. En revanche, dans les régions du sud, seules des précipitations occasionnelles tomberont, mais la chaleur et les nuits tropicales y séviront.Une alerte canicule a été déclenchée hier dans les régions méridionales de Gangwon, où la température montera jusqu’à 30°C. Toujours d’après les autorités météorologiques, la température ressentie est beaucoup plus forte du fait du taux d’humidité relativement élevé sur tout le territoire.