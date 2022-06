Baseball : match amical entre des réfugiés nord-coréens et une équipe sud-coréenne

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le baseball est l’un des sports les plus populaires avec le football, ce qui n’est pas le cas au Nord. Un match amical a pourtant été organisé samedi dernier entre une équipe novice composée de réfugiés nord-coréens et une formation de youtubeurs sud-coréens. Les ressortissants du Nord ont eu le privilège d’être coachés par l’ancienne vedette de baseball Yang Joon-hyuk. Les familles des joueurs nord-coréens étaient également présentes pour les encourager.Pour la plupart des nord-Coréens installés au Sud, le baseball est un sport auquel ils ont pu avoir accès après leur défection. L’équipe des réfugiés s’est certes inclinée 18 à 0, mais elle s’est néanmoins battue avec vigueur malgré le manque de technique et de pratique. Et tous les participants ont partagé un moment convivial.Selon Kim Gwang-seok, un des joueurs d'origine nord-coréenne, les règles sont assez compliquées mais il les apprend, souhaitant relever un nouveau défi. A noter qu’en 1990, certains ont tenté de créer une équipe en Corée du Nord. Une initiative tombée à l’eau, car le baseball a été accusée d’être un « sport du capitalisme » par le régime communiste. Lee Gwang-jin, un autre transfuge, a dit avoir joué en souhaitant que les deux Corées puissent devenir une comme la balle de baseball.Juste après le match, le coach Yang Joon-hyuk a mis en place un petit entraînement pour les réfugiés qui ont participé à l’événement. Il a souhaité voir ces derniers s’intégrer au mieux dans la société sud-coréenne à travers ce sport.Cette équipe, qui mène également des activités au sein d’une autre formation de baseball sud-coréenne, rêve du jour où les deux Corées seront réunifiées, en faisant face aux préjugés envers les transfuges nord-coréens.