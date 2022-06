COVID-19 : le premier vaccin « made in Korea » bientôt en circulation sur le marché

Photo : KBS News

« GBP510 », le premier vaccin sud-coréen contre le COVID-19 développé par l’entreprise SK Bioscience, sera bientôt distribué sur le marché. L'Administration des aliments et des médicaments (MFDS) a annoncé ce matin que le Comité central d'examen des pharmaciens, son organisme consultatif, a donné le feu vert à la sécurité et l’efficacité du sérum. Elle compte donner son approbation finale avant la fin du mois.Le vaccin du groupe SK a affiché une efficacité immunitaire bien plus élevée que celui d’AstraZeneca. En cas d’injection de deux doses, les titres en anticorps neutralisants étaient 2,93 fois plus élevés. Le taux de séroconversion, c’est-à-dire la production d’anticorps, était supérieur de plus de dix points.Ce n’est pas tout. Les essais cliniques ont également démontré que les réactions anormales que l’antidote risque de déclencher reste à un niveau modéré.Côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 3 420 nouveaux cas confirmés. Le chiffre poursuit sa courbe descendante, affichant une baisse de 104 par rapport à il y a une semaine.Néanmoins, le rythme de l’accalmie semble ralentir. D’après les autorités sanitaires, cette tendance est inévitable d’autant que le système immunitaire des personnes vaccinées ou infectées au virus s’affaiblit avec le temps.Le risque d’apparition d’un nouveau variant à l’étranger ou d’une nouvelle vague n’est donc toujours pas écarté. C’est pourquoi le pays du Matin clair est ravi d’assurer la souveraineté nationale en vaccin. SK Bioscience réalise actuellement des tests cliniques afin d'utiliser son sérum comme une dose de rappel.