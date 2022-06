Neuf habitants du pays du Matin clair sur dix vivent en ville

Photo : KBS News

Neuf habitants sur dix vivent dans des grandes villes qui représentent 16 % du territoire en Corée du Sud.Ce sont les chiffres extraits du « Bilan de la mise en œuvre du Plan d'urbanisme 2021 » publié conjointement par le ministère du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport et la Korea Land and Housing Corporation (LH). Selon ce rapport, la superficie totale classée comme zone urbanisable conformément à la loi nationale sur l'aménagement du territoire, s’élève à plus de 106 000 km2.A l’échelle nationale, les espaces urbains représentent 16,7 %, ceux d'aménagement 25 %, les périmètres agricoles et forestiers 46 % et enfin les aires naturelles protégées 11 %.La population vivant dans la première catégorie citée a diminué de quelque 168 000 personnes par rapport à 2020 pour atteindre plus de 47 millions l’année suivante, ce qui correspond à 91,8 % de la démographie sud-coréenne.Parmi environ 275 000 activités d’aménagement approuvées l’an dernier, la construction de bâtiments s’est taillée la part du lion avec 59,9 %. C’est la province de Gyeonggi qui a enregistré le plus grand nombre avec 73 000 cas, suivie de la province de Gyeongsang du Nord et de celle de Gangwon.