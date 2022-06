Arrivée à Madrid de Yoon Suk-yeol pour le sommet de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé, au petit matin aujourd’hui, heure de Séoul, à Madrid, la destination de son premier déplacement à l’étranger depuis son investiture le mois dernier. Yoon Suk-yeol y participera au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), en qualité de chef de l’Etat de l’un de ses pays partenaires.Le dirigeant sud-coréen commencera ses premiers pas sur la scène internationale par un tête-à-tête avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, programmé cet après-midi en marge de la rencontre de l’Alliance atlantique. L’actualité économique et sécuritaire, plus précisément la chaîne d’approvisionnement en énergie et la menace nord-coréenne domineraient leurs discussions. Le premier en profitera pour solliciter le soutien de Canberra à la candidature de la ville sud-coréenne de Busan pour l'Exposition universelle de 2030.Le président Yoon sera ensuite reçu par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. Les deux hommes doivent alors échanger sur la coopération sécuritaire globale entre la Corée du Sud et l’organisation. Le numéro un sud-coréen demandera à son interlocuteur de porter un intérêt particulier à la réponse aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang. Séoul entend d’ailleurs ouvrir sa mission de représentation auprès de l’Otan, dont le siège se trouve à Bruxelles.Pour le dernier programme de la journée, Yoon sera présent avec son épouse à un dîner officiel offert par le roi d’Espagne Felipe VI. L’occasion pour lui de saluer les chefs d’Etat ou de gouvernement des nations participantes.Il est aussi possible qu’il croise le Premier ministre japonais Fumio Kishida, invité lui aussi au sommet. Mais ils n’échangeraient pas de conversation, bien que brièvement.