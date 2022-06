Choo Kyung-ho appelle les employeurs à éviter une augmentation excessive des salaires

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Economie et des Finances a rencontré aujourd’hui les dirigeants de la Fédération des employeurs (KEF). Objectif : partager l’actuelle situation économique en difficulté et chercher ensemble les moyens d’en sortir le pays.Choo Kyung-ho n’a pas caché son inquiétude, estimant que l’économie nationale risque de souffrir simultanément d'une croissance ralentie et d'une forte inflation. Et d’affirmer que l’invasion russe de l’Ukraine et le problème de la chaîne d’approvisionnement dans le monde propulsent l’inflation et se répercutent sur le marché financier en Corée du Sud aussi.Choo, qui cumule également la fonction de vice-Premier ministre à l’économie, a d’emblée exhorté les conglomérats et certaines entreprises des technologies de l’information à ne pas augmenter excessivement les salaires de leurs employés.Selon lui, ces groupes revalorisent « concurremment » la rémunération de leurs salariés, invoquant qu’ils récompensent leur performance individuelle ou encore recrutent de nouveaux talents dans le domaine concerné. Cela aggrave l’inflation et décourage dans le même temps les classes les plus modestes.Le ministre les a également appelés à s’abstenir aussi d’augmenter les prix de leurs produits, en leur promettant de supprimer de manière audacieuse les réglementations susceptibles d’entraver leurs activités. Sans parler de la réforme fiscale et celle du marché du travail en leur faveur.