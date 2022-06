J-Hope de BTS va dévoiler le 1er juillet son single « MORE »

Photo : YONHAP News

J-Hope, l’un des membres du célèbre boys band BTS, révèlera le 1er juillet prochain une chanson extraite de son album qui sera publié le 15 juillet. Il est le premier du septuor a avoir confirmé la sortie d’un projet solitaire depuis l’annonce de l’arrêt des activités collectives du groupe.Selon son agence Big Hit Music, l’artiste, de son vrai nom Jung Ho-seok, sortira le single « MORE » ce vendredi à 13 heures, heure coréenne. Ce morceau fera partie du disque « Jack In The Box ». Le rappeur des Bangtan Boys a posté hier sur ses réseaux sociaux une photo de lui vêtu d'une tenue noire et coiffé d'un chapeau rappelant Pierrot.Selon son label, la chanson de pré-sortie « MORE » véhiculera le message clé de l’album de J-Hope, qui espère montrer différentes facettes de sa musique. Sachez qu’il a participé à l’ensemble du processus de création afin de faire preuve de son talent en tant que soliste. Son nouveau disque sera publié sous forme de Weverse Albums accessible via un code QR qui permettra au public d’écouter les chansons et de visualiser les contenus et images.Pour rappel, J-Hope a débuté au sein de BTS en 2013 et est reconnu surtout comme rappeur et danseur. Avec sa mixtape intitulée « Hope World », il s'est classé 38e dans le classement du Billboard 200 en 2018. Ensuite, il a publié en septembre 2019 « Chicken Noodle Soup », résultant de la collaboration avec la chanteuse et actrice américaine Becky G.