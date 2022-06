COVID-19 : la fin du recul de l’épidémie est-elle pour bientôt ?

Photo : YONHAP News

Un total de 9 896 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés en l’espace de 24 heures. Si le chiffre reste en dessous de 10 000 depuis le 10 juin, le repli de l’épidémie continue de ralentir.A noter que le bilan quotidien de ce mardi représente une progression de quelque 6 400 et de 593 contaminations sur une journée et en une semaine respectivement. C’est le premier mardi depuis le 15 mars que le nombre de cas positifs a augmenté par rapport à une semaine plus tôt, sauf bien sûr la semaine du 6 juin, le jour férié qui a été célébré à la mémoire de ceux tombés pour la patrie.Ce qui est nouveau, c’est qu’avec 119, le nombre de nouveaux cas importés se maintient à trois chiffres depuis dimanche.Le taux de reproduction reste toujours inférieur à 1 pour la 13e semaine d’affilée. Mais il est remonté au niveau d’il y a trois mois la semaine dernière, avec 0,91. En cause, l'immunité conférée par la vaccination diminue avec le temps et les sous-variants continuent d’arriver en Corée du Sud.Pour les autorités de santé, s’il est encore trop tôt pour parler du début de la nouvelle vague, il faudra scruter de près l’évolution de la situation endémique.