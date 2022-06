Sortie de la crise sanitaire : les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse

Photo : KBS News

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont augmenté l'année dernière en Corée du Sud. Cela s’expliquerait essentiellement par la reprise de l'activité industrielle et la multiplication des déplacements avec la sortie de la crise sanitaire liée au COVID-19.En 2021, les émissions de GES sud-coréennes sont estimées à 679,6 millions de tonnes, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l’année précédente. Le secteur qui a connu la progression la plus importante est l'énergie avec 3,6 % en glissement annuel. Ce domaine a représenté 86,9 % des émanations totales avec 590,6 millions de tonnes.Selon le ministère de l'Environnement, ce changement est dû à l’augmentation de la production dans le secteur manufacturier et de la consommation d'essence et de diesel.En outre, les émissions de l’industrie de type process et de l’agriculture sont respectivement évaluées à 51 millions et à 21,2 millions de tonnes. En revanche, le domaine des déchets a vu ses émanations reculer de 1,6 % pour atteindre 16,8 millions de tonnes grâce à l’intensification du recyclage.Les émissions de CO2 ont culminé à 727 millions de tonnes en 2018 avant de diminuer de 3,5 % en 2019 puis de 6,4 % en 2020 sur un an. Cependant, elles sont reparties à la hausse l'an dernier.Néanmoins, le gouvernement souligne que ce rebond est inférieur à celui de la moyenne mondiale évaluée à 5,7 %. Il explique cette augmentation par la reprise de l'activité industrielle qui s'était contractée lors de la pandémie. La multiplication de la production d'électricité et de la consommation de carburant des véhicules y a également contribué.Ces données ne sont qu’une estimation en attendant la publication des statistiques définitives l’an prochain.