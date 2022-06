L’ex-président Lee Myung-bak obtient une libération temporaire

Photo : YONHAP News

L'ancien président de la République Lee Myung-bak a obtenu une libération temporaire de trois mois. Le Parquet du district de Suwon a pris cette décision hier à la suite de la réunion d’un comité d’examen. Il a estimé que son incarcération risque d’atteindre gravement sa santé.Lee, âgé de 80 ans, a demandé ce dispositif au début du mois en raison de l’aggravation de son diabète et de sa bronchite. Il est actuellement sous traitement à l'hôpital de l'université nationale de Séoul depuis la semaine dernière. L’ancien chef de l’Etat a affirmé que le moment de quitter le CHU dépendait du jugement des médecins. S’il retrouve sa santé, il doit être incarcéré de nouveau, mais il peut encore déposer une nouvelle demande afin de prolonger cette période de libération provisoire.Certains prévoient qu’il bénéficiera de la grâce spéciale accordée à l’occasion du jour de la Libération célébré le 15 août. Le bureau présidentiel ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet, mais les partis de l’opposition ont déjà affiché leur désaccord.Pour rappel, Lee a été jugé en 2018 pour détournement de fonds et perception de pots-de-vin. La Cour suprême l’a condamné à 17 ans d'emprisonnement. Cela fait à présent deux ans et sept mois qu’il est derrière les barreaux.