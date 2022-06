Otan : Yoon Suk-yeol va tenir un sommet trilatéral avec Joe Biden et Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen participe au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), qui se tient actuellement à Madrid en Espagne.En marge de cette rencontre, Yoon Suk-yeol va tenir aujourd’hui un sommet trilatéral avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Il s’agit d’une première rencontre entre les leaders des trois nations depuis quatre ans et neuf mois.D’après le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, les trois hommes discuteront des moyens d’exercer une pression économique sur la Corée du Nord, en laissant entendre la nécessité de prendre des sanctions supplémentaires contre le royaume ermite. Jake Sullivan a également ajouté que l’Alliance atlantique avait désigné un nouveau concept stratégique : la réponse à apporter au défi de la Chine. Ce sujet sera ainsi à l’ordre du jour du sommet Séoul-Washington-Tokyo.A Madrid, le chef de l’État sud-coréen prononcera aussi un discours soulignant l’importance de la solidarité de la communauté internationale pour la défense de la liberté et de la paix, tout en appelant les membres et partenaires de l’Otan à continuer d’apporter leur soutien pour la dénucléarisation de la péninsule.