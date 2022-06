Otan : la Corée du Nord avertit que le Sud souffrira d’une grave angoisse sécuritaire

Photo : Getty Images Bank

Alors que le président sud-coréen a commencé son programme au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), la Corée du Nord a fustigé cette démarche en menaçant que le Sud souffrirait d’une grave angoisse sécuritaire. La KCNA, en a fait part dans un article intitulé « L’Indopacifique n’est pas l’Atlantique Nord ».Dans ce texte, l’agence de presse officielle du pays communiste s’est inquiétée « des signes noirs qui risquaient de briser le calme du Pacifique par des vagues noires de l’Atlantique Nord » en invoquant le fait que « la nouvelle stratégie de l’Otan contient des clauses contre Pékin, et que Séoul et Washington ne cachent plus leurs mouvements militaires contre Pyongyang ». Et de conclure que les pays de l’Asie-Pacifique ont la forte volonté de se défendre contre l’intervention et l’invasion de l’extérieur.Enfin, en soutenant la forte protestation de la Chine contre l’Otan, la presse officielle du régime de Kim Jong-un a défendu la position de la Russie en justifiant l’invasion de l’Ukraine par cette dernière.