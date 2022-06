Les vols Gimpo-Haneda reprennent dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La ligne aérienne Gimpo-Haneda, un symbole des échanges entre la Corée du Sud et le Japon, est réouverte aujourd’hui, après deux ans et trois mois de fermeture due au COVID-19.Ce matin, une centaine de passagers, répartie dans les avions de Korean Air et d’Asiana Airlines, s’est envolée pour l’aéroport japonais qui dessert Tokyo.Les deux plus grandes compagnies aériennes du pays du Matin clair opèrent ainsi à nouveau les vols en direction de la capitale japonaise, à partir d’aujourd’hui, à un rythme de deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Du côté japonais, Japan Airlines et All Nippon Airways (ANA) reprennent également leurs services reliant Tokyo et Séoul.De plus, une autre liaison aérienne en partance de Gimpo vers l'archipel, Osaka précisément, devraient être rétablie. Par ailleurs, les terminaux en zone internationale de l’aéroport basé à Séoul ont réouvert leurs portes après deux ans d’inactivité.