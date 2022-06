Nuri : les satellites CubeSats seront lâchés dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le satellite de vérification des performances séparé de Nuri, la première fusée de conception sud-coréenne, circule actuellement sur une orbite à 700 km d’altitude. A partir d’aujourd’hui, elle lancera ses quatre satellites, appelés CubeSats, dans l’espace à deux jours d'intervalle.Ce sont « STEP Cube Lab-Ⅱ » de l’université Chosun, « SNUGLITE-Ⅱ » de l’université nationale de Séoul, « RANDEV » de l'Institut coréen des sciences et de la technologie avancées (KAIST) et enfin, « MIMAN » de l’université Yonsei. Ces engins ont été conçus par les étudiants pendant deux ans dans le cadre du projet gouvernemental de la formation des talents dans le secteur spatial.Leur mission : observer l’atmosphère de la planète ainsi que le mont Baekdu, la plus haute montagne de la péninsule coréenne située entre la Corée du Nord et la Chine. Ils surveilleront également l’évolution des particules fines.Les chercheurs de l’université Chosun essayeront de communiquer avec leur appareil demain à 2h du matin. L'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) dévoilera les résultats sept heures plus tard.Une fois tous les microsatellites séparés, leur maquette sera lâchée. Puis, les tubes de lancement du satellite de vérification des performances subiront des examens de leur fonctionnement.