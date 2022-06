Jangma : Pyongyang ne donne pas de réponse à la demande de Séoul de notifier l’ouverture des barrages

Photo : YONHAP News

Séoul a affiché hier après-midi son intention de transférer une notification sur la prévention des inondations, mais Pyongyang n’a toujours pas donné sa réponse. Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, l’appel habituel entre les bureaux de liaison intercoréens s’est passé ce matin sans aucun problème, mais la Corée du Nord n’a pas mentionné tous les sujets.Le gouvernement sud-coréen a demandé au Nord, via la ligne de communication militaire, de l’informer en cas d’un déversement d'eaux de barrages. Et d’affirmer entendre envoyer un avis sur les inondations. Le ministère a indiqué que le royaume ermite était conscient de cette réclamation, mais n'a fait aucun retour dessus depuis deux jours.La saison des pluies a débuté hier en Corée du Nord et beaucoup de précipitations sont attendues jusqu’à demain. Le pays communiste est susceptible d’ouvrir les vannes du barrage de Hwanggang sans notifier Séoul à l’avance, tout comme dans le passé, ce qui peut provoquer de graves dégâts au Sud.