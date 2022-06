Otan : Yoon prépare un discours sur l’importance de la solidarité de la communauté internationale

Photo : KBS News

Le chef de l’Etat sud-coréen participe actuellement au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), qui s’est ouvert à Madrid en Espagne. En marge de cette rencontre, Yoon Suk-yeol doit prendre part, ce soir vers 21h, heure de Séoul, à un sommet trilatéral avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Au menu de leurs discussions, d’après le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche Jake Sullivan : des moyens d’exercer une pression économique sur la Corée du Nord, en laissant entendre la nécessité de prendre des sanctions supplémentaires contre le royaume ermite.A la sortie de cette réunion, le président sud-coréen sprononcera un discours d’environ trois minutes soulignant l’importance de la solidarité de la communauté internationale pour la défense de la liberté et de la paix, tout en appelant les membres et partenaires de l’Otan à continuer d’apporter leur soutien pour la dénucléarisation de la péninsule.Dans la capitale espagnole, Yoon s’entretiendra également, en tête-à-tête, avec les leaders de plusieurs nations dont les Pays-Bas et le Canada, entre autres. Le rendez-vous avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a été repoussé en raison d’un changement dans le calendrier de ce dernier.Quant à une rencontre avec le Premier ministre japonais dont on se demandait si elle allait avoir lieu ou non, Yoon et Kishida ont pu avoir hier soir une courte conversation en marge du dîner offert par le roi d’Espagne Felipe VI. A cette occasion, les deux hommes ont convenu de régler au plus vite les différents dossiers sensibles bilatéraux pour avancer vers des relations tournées vers l’avenir.