Le conflit avec Lone star va prendre fin après une décennie

Photo : YONHAP News

Le verdict du procès international opposant le fonds de pension Lone Star au gouvernement sud-coréen va enfin tomber, d’ici trois mois au plus tard. A savoir dix ans après la décision du fonds américain de saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) en novembre 2012.Le ministère sud-coréen de la Justice a affirmé que le tribunal arbitraire de cette affaire avait déclaré aujourd’hui la fin de la procédure. Du coup, le jugement sera rendu normalement sous 120 jours. A noter que la dernière audience s’est tenue il y a six ans, en juin 2016.Lone Star prétend que l’exécutif sud-coréen a retardé intentionnellement la vente de la Korea Exchange Bank (KEB) en 2012 sans raison particulière. Il accuse également le fisc sud-coréen de lui avoir imposé des taxes indues. Il revendique donc un dédommagement de plus de 4,6 milliards de dollars. Quant à la Corée du Sud, elle réfute ces allocutions en affirmant l’avoir traité de manière égale avec les entreprises locales en vertu du droit international. Le gouvernement a fait face à ce conflit en formant un groupe de travail dirigé par le Bureau de la coordination des politiques en collaboration avec le ministère de la Justice et celui des Affaires étrangères.Dès la publication du verdict, le ministère de la Justice analysera la sentence pour examiner les mesures de réponse à prendre. Il compte également dévoiler les données relatives aux citoyens.