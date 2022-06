Météo : journée typique de la saison des pluies

Photo : YONHAP News

Si vous n’imaginez pas à quoi ressemble une journée typique de la saison des pluies, aujourd’hui en était le parfait exemple. Un temps nuageux, une humidité pesante et des trombes d’eau par intermittence. Et tout le territoire a été logé à la même enseigne.De plus, des averses sont attendues jusqu’à après-demain dans la zone métropolitaine et les terres de la province de Gangwon. Le niveau d'eau du pont Pilseung sur le fleuve Imjin, situé dans le nord-ouest du territoire, s'est maintenu à environ six mètres cet après-midi.Dans le même temps, l'agence gouvernementale K-Water a annoncé que la vanne d’écluse du barrage Gunnam, à 10 km du pont en question, a été ouverte afin d'augmenter la quantité de décharge d’eau.Pour accompagner ces déluges, le thermomètre était extrêmement élevé ce matin. Culminant déjà à 25°C en moyenne, il n’a augmenté que de quelques degrés dans l’après-midi. Ainsi il a fait 27°C à Séoul et à Busan, 29°C à Daejeon, 31°C à Gangneung et 32°C à Daegu.