Sommet Séoul-Washington-Tokyo : la coopération tripartite sur les menaces de Pyongyang sera le sujet dominant

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui participe actuellement au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) à Madrid, doit prendre part, ce soir vers 21h30, heure de Séoul, à un sommet trilatéral avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. C’est la première fois depuis quatre ans et neuf mois que les dirigeants des trois nations se réunissent.Au menu de leurs discussions, qui vont durer environ une demi-heure, comment faire face conjointement aux menaces balistique et nucléaire de Pyongyang. Selon un reponsable du bureau présidentiel de Yongsan, à cette occasion, le président Yoon doit proposer à ses interlocuteurs une réaction plus ferme à l’encontre des provocations supplémentaires du régime de Kim Jong-un, tout en les appelant à coopérer davantage pour le faire revenir à la table des discussions.Alors qu’on se demandait si une rencontre entre Yoon et Kishida allait avoir lieu ou non en Espagne, les deux hommes ont pu avoir hier soir une courte conversation en marge du dîner offert par le roi Felipe VI. Ils sont alors convenus de régler au plus vite les différents dossiers sensibles bilatéraux pour avancer vers des relations tournées vers l’avenir.Enfin, à la sortie du sommet Séoul-Washington-Tokyo, le chef de l’Etat sud-coréen prononcera un discours d’environ trois minutes soulignant l’importance de la solidarité de la communauté internationale pour la défense de la liberté et de la paix, tout en appelant les membres et partenaires de l’Otan à continuer d’apporter leur soutien pour la dénucléarisation de la péninsule. La Corée du Sud ne fait pas partie de cette organisation, mais a été invitée en tant que pays partenaire, aux côtés du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et Yoon devient le premier chef de l’Etat sud-coréen à y participer et prendre la parole.Ce n’est pas tout. Dans la capitale espagnole, le numéro un sud-coréen s’entretiendra également, en tête-à-tête, avec les leaders de plusieurs nations dont les Pays-Bas, la Pologne ou encore le Danemark. Une rencontre avec les expatriés sud-coréens est bien sûr au programme.