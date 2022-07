Le salaire minimum horaire réévalué de 5 % pour 2023

Photo : YONHAP News

En 2023, le salaire minimum sera revalorisé de 5 % par rapport à cette année pour s’élever à 9 620 wons de l’heure ou à 2 010 580 wons par mois, l'équivalent de 1 482 euros. Une annonce faite par la Commission de sa négociation collective, réunie hier soir au complet pour la huitième fois.Le montant a été proposé par les experts dits d’intérêt public qui représentent le gouvernement après l’échec des discussions entre les syndicats et le patronat concernant leurs réclamations respectives, révisées à trois reprises. Les premiers avaient alors revendiqué 10 080 wons et le second 9 330 wons. Puis, les deux parties ont fermement campé sur leurs positions.D’où la proposition des spécialistes. Quatre délégués des syndicats et les neuf du patronat ont claqué la porte de la réunion pour protester contre la somme. Cela dit, un vote a été organisé. Le résultat : 12 pour, un contre et dix abstentions. Les voix des neuf représentants des employeurs ont toutes été considérées comme des abstentions, puisqu’ils ont quitté la salle après l’annonce du vote. Sachez que la commission compte un total de 27 membres.Quoi qu’il en soit, la hausse de 5 % est inférieure à celle de 2018 et 2019, mais supérieure à l’augmentation de ces deux dernières années. Selon les explications des experts, elle a été calculée après avoir retranché le taux d’accroissement des emplois (2,2 %) de l’addition des prévisions de croissance du PIB (2,7 %) et de l’inflation (4,5 %).A la question de savoir si la décision a été prise à la hâte pour respecter son délai, fixé à hier par la loi concernée, ils se sont contentés de répondre craindre que le retard dans cette décision ne pèse négativement sur l’économie nationale.Les partenaires sociaux ont violemment réagi. Les salariés ont martelé que la revalorisation de seulement 5 % n’était pas suffisante si on tient compte de l’inflation qui continue de grimper. Selon eux, la dégradation des inégalités et de la polarisation est redoutée. De leur côté, les employeurs ont mis en avant que cette hausse, effective à partir du janvier prochain, pénaliserait les petits commerçants et les PME.