A Madrid, Yoon Suk-yeol s’entretient avec les dirigeants de plusieurs pays d’Europe

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen a profité de son déplacement à Madrid pour échanger également avec le Premier ministre néerlandais, ses homologues français et polonais, ainsi que le président du Conseil européen.Lors de l’entretien avec le chef du gouvernement hollandais Mark Rutte, le dirigeant sud-coréen a affirmé croire que les investissements du leader mondial des semi-conducteurs, le néerlandais ASML, en Corée du Sud contribuent à l’établissement stable de la chaîne d’approvisionnement en puces. Les deux hommes se sont aussi mis d’accord pour faire avancer les discussions de travail sur la coopération en matière de réacteurs nucléaires entre leurs pays. Les Pays-Bas veulent construire de nouvelles centrales atomiques et les entreprises sud-coréennes souhaitent y participer.La coopération dans cette filière a aussi fait l’objet de conversation avec le président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants sont alors convenus de l’élargir pour exploiter en sécurité les réacteurs et renforcer la compétitivité de l’industrie. Yoon a aussi sollicité le soutien de l’Hexagone à la candidature de la ville sud-coréenne de Busan pour l’Exposition universelle de 2030.Au cours du tête-à-tête avec le président polonais Andrzej Duda, Yoon l’a appelé à porter un intérêt particulier à environ 300 firmes sud-coréennes présentes dans le pays d’Europe centrale. Il a également été question de la collaboration Séoul-Varsovie en matière de construction d’un nouvel aéroport géant en Pologne, d’énergie atomique ou encore de méthaniers.L’échange avec le numéro un du Conseil européen Charles Michel a porté sur la santé, le changement climatique et le partenariat dans le domaine des technologies numériques.Yoon Suk-yeol a fait part à tous ses interlocuteurs de la politique nord-coréenne de son gouvernement, avant de demander leur soutien. Parmi eux, le président français a salué les efforts de Séoul pour dénucléariser la péninsule, de manière complète, et a affiché sa volonté ferme de coopérer avec la Corée du Sud en appliquant aussi les sanctions onusiennes à l’encontre de Pyongyang. La France est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.