CFR : Pyongyang posséderait suffisamment de matériels pour fabriquer plus de 100 bombes atomiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord posséderait suffisamment de matières nucléaires pour construire plus de 100 armes atomiques. C’est une estimation du Council on Foreign Relations (CFR).Dans un rapport publié hier, le think tank basé à New York a précisé que le pays communiste disposait d’un savoir-faire pour les fabriquer avec du plutonium et de l’uranium et qu’en 2017, il en avait détenu seulement pour 60 armes.Selon le groupe de réflexion, Pyongyang a continué d’accélérer ses capacités en la matière depuis son premier essai atomique en 2006. Cette année-là, la bombe aurait eu une puissance de 2 kilotonnes de TNT, mais celle testée lors de sa dernière expérience, en septembre 2017, aurait contenu une charge équivalente à plus de 200 kilotonnes. A titre de comparaison, la puissance de la bombe larguée en 1945 par les Etats-Unis sur Hiroshima au Japon était de 16 kilotonnes.Le CFR analyse en même temps que l’achèvement des forces nucléaires du royaume ermite n'est qu'une question de temps et que celui-ci ne cesse de développer aussi ses technologies de missile. A ce propos, le renseignement américain estime que le Nord dispose déjà depuis 2017 des technologies permettant de miniaturiser des ogives nucléaires pour les charger sur des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).Toujours selon le think tank américain, le régime de Kim Jong-un possède une importante quantité d’armes biologiques et chimiques. Sans oublier les armes conventionnelles, quelque 1,3 million de soldats, soit 5 % de la population, ainsi que les dépenses pour la défense qui représentent 25 % du PIB.