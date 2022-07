Les offres d’emploi se multiplient avec l’amélioration de la situation sanitaire

Photo : YONHAP News

Le nombre de projets d'embauches des entreprises augmente avec l'amélioration de la situation épidémique.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A en croire les données communiquées hier par le ministère de l’Emploi et du Travail, les firmes qui comptent au moins un employé en Corée du Sud ont recruté ou envisagent d’engager un total de 650 000 salariés entre avril et septembre. Ce qui représente une hausse de 50,8 % par rapport à la même période l’an dernier. Un bond qui s’explique aussi par un effet de base, car en 2021, beaucoup d’entreprises ont réduit leur recrutement dans le sillage de la crise sanitaire. Le ministère a interrogé quelque 72 000 d’entre elles.Les projets se multiplient plus particulièrement dans la filière manufacturière, dans l’hôtellerie, dans la restauration, dans les établissements de vente en gros comme au détail, dans la santé ainsi que dans l’assistance sociale.Au 1er avril, le manque d’effectifs s’élevait à 642 000 individus dans les sociétés interrogées. Le taux de pénurie a alors atteint 3,6 %.Au premier trimestre, elles ont recruté pas moins de 1,1 million de travailleurs, soit une progression de 17 % sur un an.