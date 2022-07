Kim Seung-hee, candidate au poste de ministre de la Santé, dans le collimateur de la NEC

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) a finalement demandé au Parquet général d’ouvrir une enquête sur Kim Seung-hee, la candidate au poste de ministre de la Santé et du Bien-être social.Le président Yoon Suk-yeol l’avait choisie il y a un mois pour le diriger. Depuis, de nombreux soupçons ont été soulevés contre elle. Ils concernent notamment les dépenses des fonds publics pour des usages privés lors de son mandat de députée, de 2016 à 2022. La NEC a mené sa propre enquête sur cette allégation, reconnue en partie par l’intéressée, avant de confier au ministère public une investigation.Sans surprise, le Minjoo n’a pas tardé à réagir. La principale force de l’opposition a demandé à Kim de retirer sa candidature de son propre gré et au président de la République de revenir sur sa proposition.Le deuxième et dernier délai dont le Parlement dispose pour transmettre au chef de l’Etat le rapport des résultats de son audition de confirmation a expiré hier. Cela signifie que théoriquement, celui-ci a le droit de nommer officiellement sa candidate dès aujourd’hui sans être questionnée par l’Assemblée.