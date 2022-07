Météo : la région de Séoul frappée par de fortes pluies

Photo : YONHAP News

Des pluies diluviennes s’abattent sur la région métropolitaine de Séoul, provoquant d’importantes inondations et des perturbations sur le réseau routier.Dans la capitale, l’eau du fleuve Han qui la serpente continue de monter au point que son niveau près du pont à deux étages Jamsu était de 6,65 mètres à 11h20 aujourd’hui. L’accès à double sens est contrôlé pour les passagers comme pour les automobiles lorsqu’il atteint 5,5 et 6,2 mètres respectivement, son premier étage étant submersible.La quantité d’eau libérée par le barrage de Paldang qui se jette dans le fleuve a été multipliée par plus de dix par rapport à hier soir pour dépasser 8 100 tonnes par seconde aujourd’hui dans la matinée. Une extrême vigilance reste donc de mise pour les autorités compétentes.Ces précipitations ont rendu, brièvement ou pas, impraticables plusieurs autres routes.Le niveau des rivières qui traversent les régions de la frontière intercoréenne et des barrages proches, notamment celui de Gunnam, monte lui aussi. De quoi inquiéter le gouvernement sud-coréen. Celui-ci a alors appelé Pyongyang à l’informer de l’éventuelle ouverture des vannes de son barrage de Hwanggang, situé à environ 56 km de celui de Gunnam, et ce pour éviter bien sûr les inondations comme celles survenues en 2009. Six sud-Coréens avaient alors perdu la vie. Cependant, le Nord continue de faire la sourde oreille.