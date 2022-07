COVID-19 : la recrudescence de l’épidémie redoutée

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 9 595 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été recensées, soit un bond de près de 2 000 infections en une semaine. Avec 142, le nombre de cas importés reste à trois chiffres pour le cinquième jour de suite. Celui de l’ensemble des patients est reparti à la hausse.Il y a deux semaines, le gouvernement avait anticipé la recrudescence de l’épidémie en juillet ou en août. Certains redoutent alors que ce risque de résurgence ne devienne réalité plus tôt que prévu.Une lueur d’espoir tout de même, le nombre de patients admis en soins intensifs a baissé de cinq sur une journée, à 54. Il reste toujours inférieur à 100 depuis 12 jours. On a également appris que 10 décès supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures, portant le total de victimes à 24 547 et le taux de létalité à 0,13 %.Par ailleurs, le centre de gestion de crise a lancé un comité consultatif de 21 experts médicaux et socio-économiques chargé de se pencher sur les moyens de lutter contre la crise nationale des maladies contagieuses.