COVID-19 : la Corée du Sud en tête du classement de Bloomberg sur la résilience

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a pour la première fois dominé le classement des pays les plus résilients face à la pandémie de COVID-19, devant les Emirats arabes unis et l’Irlande. Elle a ainsi gagné cinq places en un mois.Cette liste est établie mensuellement par l’agence de presse Bloomberg depuis novembre 2020. Après être alors arrivé en quatrième position, le pays du Matin clair a été bien classé jusqu’au mois d’avril 2021, avant de tomber au 28e rang en mars dernier dans le sillage de la propagation fulgurante de l’épidémie.Le groupe américain dresse ce classement de la résilience des 53 économies les plus importantes sur la base de 11 indicateurs de trois critères comme la reprise des activités économiques, la situation endémique et la qualité de vie.Dans cette dernière édition, la Norvège, en tête les trois mois précédents, a perdu trois échelons pour se situer à la quatrième place. Le pays le moins bien noté est la Russie. La Chine, elle, occupe le 51e rang.