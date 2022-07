Lazarus serait derrière un braquage de 100 millions de dollars de cryptomonnaies de Harmony

Photo : YONHAP News

Le groupe nord-coréen de pirates informatiques Lazarus serait à l’origine d’un récent vol de 100 millions de dollars de cryptomonnaies, dont la société américaine de cryptographie Harmony est victime. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence de presse Bloomberg.A en croire la société d'analyse basée à Londres « Elliptic» citée par le groupe américain, les hackers ont frappé le pont dit « Horizon », un outil permettant de transférer des cryptomonnaies entre différentes chaînes de blocs. Et il y a des signes selon lesquels l’organisation nord-coréenne y est impliquée, vu les caractéristiques du piratage et le blanchiment de l’argent dérobé.Ses membres se sont attaqués au nom et au code secret des employés de l’Asie-Pacifique de la société Harmony, qui développe des blockchains pour la finance dite décentralisée, comme des réseaux pair-à-pair (peer-to-peer) qui proposent des prêts et d’autres services sans les gardiens traditionnels. Et le transfert de l’argent braqué a été opéré la nuit dans la région.Sachez que Lazarus est un groupe de pirates informatiques d’élite, formés par le Bureau général de reconnaissance, à savoir le service de renseignement nord-coréen.