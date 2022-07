Nuri : éjection réussie du premier des quatre CubeSats du satellite de vérification des performances

Photo : YONHAP News

Huit jours après le lancement de la fusée de conception sud-coréenne KSLV-II ou Nuri, son satellite de vérification des performances a commencé hier à éjecter l’un des quatre CubeSats qu’il transporte.D’après le ministère des Sciences et l’Institut de recherche spatiale (Kari), ce minisatellite construit par une équipe d’étudiants de l’université Chosun a réussi à s’en séparer et la station terrestre de Daejeon a reçu, dans la nuit de mercredi à jeudi, les informations sur son état actuel. Des données selon lesquelles tout fonctionne normalement.Seule ombre au tableau : la station avait ambitionné de les recevoir, initialement à vingt reprises, pendant que le CubeSat en question survole la Corée du Sud. Mais elles n'y sont arrivées que deux fois.Le ministère et le Kari expliquent cela par la vitesse rapide avec laquelle cet engin miniaturisé tourne. Et d’ajouter qu’il faudra encore un certain temps jusqu’à ce que sa position se stabilise et pour pouvoir communiquer mutuellement.