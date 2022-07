Hausse des prix de l’électricité et du gaz dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens devront payer plus cher leur consommation d'énergie. En effet, la facture d’électricité et de gaz augmente à partir de ce vendredi sur fond de flambée des prix. Il en va de même pour les tarifs de recharge des voitures électriques.Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, et la société publique d’électricité Kepco ont confirmé le nouveau prix unitaire ajusté du combustible, un des éléments déterminants pour le calcul des tarifs réglementés. Ils l’ont revalorisé de cinq wons le kWh pour le troisième trimestre de cette année.Suite à cette hausse, un foyer de quatre membres qui consomme en moyenne 307 kWh mensuellement devrait dépenser environ 1 535 wons (1,13 euro) de plus chaque mois de juillet à septembre. Toutefois, la Kepco prévoit d’accorder aux quelque 3,5 millions de ménages en grande précarité une réduction plus importante allant jusqu’à 40 % pendant ces trois mois, et ce dans la perspective de l’épisode de canicule cet été.Une autre facture plus salée. Le prix du gaz augmente, dès aujourd’hui, de 7 % pour les ménages et d’une fourchette de 7,2 à 7,7 % à usage commercial. Cet ajustement a été effectué pour répercuter le prix unitaire d’importations du gaz naturel liquéfié (GNL).Par ailleurs, les conducteurs de voitures électriques devront payer leur recharge à partir d’aujourd’hui parce qu’ils ne pourront plus bénéficier du tarif préférentiel spécial. Ce dernier a pris fin hier alors que le gouvernement l’avait introduit afin de promouvoir ces véhicules plus écologiques.La hausse simultanée des tarifs de l’électricité et du gaz risque de peser plus lourd sur le budget des foyers, des petits commerçants et des microentreprises en accentuant l’inflation dont le taux a de fortes chances de dépasser le seuil des 6 %.