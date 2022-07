Taxe sur les carburants : réduction jusqu’à 37 % dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Sur fond de flambée des prix de l'énergie, le gouvernement sud-coréen a décidé d’abaisser la taxe sur les carburants au plafond légal de 37 %, contre 30 % actuellement, ce à partir d’aujourd’hui. Cette initiative permettra aux usagers des stations-service d’économiser 57 wons, soit 4 centimes d’euro par litre pour l'essence et de 38 wons, soit 3 centimes pour le diesel.D’autre part, afin d’alléger les pressions inflationnistes sur les foyers modestes, l’exécutif appliquera l’exonération de la TVA sur les produits alimentaires de base jusqu’à l’an prochain.Par ailleurs, les autorités ont décidé de prolonger de six mois l’application du rabais pour la taxe spéciale sur l'achat d'automobile par des particuliers, à savoir jusqu’à la fin de cette année.Dans le domaine immobilier, l’exécutif a décidé d’assouplir ses mesures restrictives sur les prêts. Il s’agit notamment de relever les ratios prêt-valeur du bien, dit LTV, jusqu’à 80 % contre la fourchette actuelle de 60 à 70 %, lorsqu’un primo-accédant, c’est-à-dire qui est pour la première fois propriétaire de sa résidence principale, contracte un prêt immobilier pour acheter son premier logement au cours de ce troisième trimestre.Le gouvernement a annoncé aussi un autre plan d’ajustement afin d’alléger l’endettement des microentreprises et des petits commerçants ou industriels durement frappés par la crise du COVID-19. Il prévoit de constituer un fonds de 30 000 milliards de wons, soit 22 milliards d’euros, pour rééchelonner leurs dettes sur une plus longue période et en abaisser les taux d’intérêt.